〈南部〉冬天出豔陽 台東鳳梨釋迦熱到落果

2017-12-19

本月份採收果實 損失至少6成

〔記者張存薇／台東報導〕今年暖冬，台東縣上星期還有幾天豔陽高照像夏天，在地最有特色的鳳梨釋迦落果損失慘重，釋迦農友、卑南鄉美農村長吳文耀到果園實測，最嚴重的一棵果樹套袋五十五顆鳳梨釋迦，只有五顆倖存，初估十二月份採收的鳳梨釋迦落果高達六到八成，農業處副處長許家豪表示，有損失的農友先向所在地公所登記，將再彙整向中央爭取災害救助。

鳳梨釋迦約每年十二月開始採收，產期到隔年四月，最近已開始外銷，吳文耀說，各地農友回報都出現落果情況，上星期氣溫太高，中午出大太陽，只要幾小時、套袋的鳳梨釋迦整個悶出高溫，再加上雨水不足、東北季風又強，以往十二月初以前採收的才有這樣的情況，現在已經接近十二月底了，幾乎每批採收都落果。

農友賴美汝直說「根本是下釋迦雨！」她說，不要只看掉在地上的，其實果樹上落果情況更嚴重，整年心血都白費了。現在留在樹上的，幾乎只剩一、二月可採收者，但如果天氣再變熱，可能會再落果。

吳文耀指出，目前鳳梨釋迦外銷行情約維持在一斤六十元，農民每公頃平均收入是八十萬元，落果嚴重的大概只剩廿萬元，連本錢都不夠。

台東農改場斑鳩分場長盧柏松強調，「鳳梨釋迦怕熱不怕冷」，只要超過攝氏廿六度就可能落果，這兩年天氣異常，以往都建議農友採收時間要落在十二月初以後，現在看起來可能要落到十二月中以後比較保險，此外，每棵鳳梨釋迦果樹留果不要太多，若要分期採收，建議七成留在一月採收、三成十二月採收。

東市、卑南、鹿野都有災情

許家豪表示，包括台東市、卑南鄉、鹿野鄉都傳出災情，請農友先向公所登記，再由農業處統一向中央爭取是否可以列入災害救助。