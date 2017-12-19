〈南部〉體驗低頭過橋 運河遊船22日起營運

2017-12-19

〔記者劉婉君／台南報導〕民國三十至五十年代，台南運河曾有往來於中國城至安平之間的交通船「碰碰船」，有些老一輩台南人還有當時搭船的記憶。台南運河遊船昨天啟航，代理市長李孟諺先率市府官員試乘，二十二日起將對外營運，配合潮汐航行的特殊平底船，將帶領民眾從河面上遊賞台南沿岸的日夜風光。

台南運河遊船航行路段從安平區安億橋旁的漁人碼頭出發，全段航程長十公里，約需一小時，將行經安億橋、金華橋等十二座橋，其中最低的新南橋又稱為烏橋，橋底與河面的距離僅六十公分，即使是特殊設計的平底船也必須配合潮汐，趕在漲潮之前才能通過，遊客可以感受到低頭彎腰滑過橋下的壓迫感，伸手就能觸到橋底，是相當特別的體驗。

另有往返中國城的航程，長約四．五公里，約需五十分鐘，其中臨安橋也是高度較低的橋樑之一，同樣可以體驗低頭通過的經驗。

全航段一天兩班次 全票500元

市府推動運河水上遊船觀光，去年開始招商，目前有立驛國際一家業者申請獲准，未來船隻將配合每天潮汐開航，一天約有兩次全航段的班次，全票五百元、半票及優惠票三百元；白天往返中國城的航程全票三百元，夜間班次則僅在假日開航，全票五百元。代理市長李孟諺昨天率領多位市府官員及市議員試乘。

李孟諺表示，台南運河與高雄愛河是全國唯二可以航行船隻且沒有堤防阻隔的市區水域，搭乘運河遊船可眺望安平遊憩碼頭、漁人碼頭、舊安平海關、運河星鑽公園、紅樹林、德洋艦等水岸風情，市府也向中央爭取前瞻建設經費，將進一步改善運河水質、沿岸公園設施及光環境。