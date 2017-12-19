〈南部〉民進黨5市長初選參選人 提策略抗空污

2017-12-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄冬季空氣品質不佳，環團前天發起反空污遊行，民進黨五位市長初選參選人也各提出防制空污的主張，向空污全面宣戰。

劉世芳現身反空污大遊行會場，她強調未來將把對抗空污列為施政首要，目標PM2.5要減半，她的「抗空污解方」包含三大項目、八大改善策略。

劉世芳說，固定污染源方面，煙囪及堆置場排放標準應加嚴五十％、興達電廠全面改為燃氣；移動污染源方面，應全面汰換二行程機車，並禁止高污染柴油貨車進高雄港區等。

總量管制監測方面，則應建立全市空品監測網、要求環保署將西海岸納入「空污總量管制」計畫等。

管碧玲認為降低污染，應由國營事業帶頭，並應優先從工業污染管控，推動工業鍋爐改以天然氣，並要求中油、中鋼和台電三空污大戶，限時提交空污改善計畫。

陳其邁也認為，台電、中鋼、中油三大國營企業應改善設施與製程，加強空污減量，同時最遲在二○二○年以前，全面禁行二行程機車。

他並強調，未來空污法的修法，將要求提高空污費及分配地方的比例。

趙天麟透過臉書說，他於今年三月的廢核反空污大遊行中，就提出「好空氣四大優先」：高屏空品區限制使用低含硫量燃料油、提前汰換興達電廠老舊機組、加碼老舊汽機車汰舊換新、啟動跨縣市空污防制小組，目前他進一步提出氫能城市的願景規劃。

林岱樺表示，她贊成聯盟提出的提高空污費、國營事業污染實際排放量降低等，但改善時間及幅度必須提早及擴大，要有配套措施。