〈南部〉屏市民權、民生路口 蟬聯屏縣地王

2017-12-19

最高價位區段在墾丁大街

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣政府公布明年度公告土地現值及公告地價，屏東市民生路與民權路交叉口蟬聯地王，而全縣公告現值最高地價區段為恆春鎮墾丁大街兩側，公告現值每平方公尺十六萬元，換算每坪五十二萬八千元。

明年度屏東縣地王仍是位於屏東市民生路與民權路交叉口沒有變動，公告現值每平方公尺逾二十萬元，換算每坪近六十六萬六千元。

屏東縣政府地政處昨天公布明年度公告土地現值及公告地價，全縣平均漲幅為零點八％；全屏東縣共有六千四百餘個地價區段，上漲佔一成五、未調整佔八成一。

地政處長李吉弘指出，墾丁大街從今年起就是全屏東縣公告現值最高地價區段，實際交易金額動輒每坪上百萬元，但因終年人潮不斷、商機可觀，近幾年來呈現「有行無市」，即使有錢也很難購入，如果墾丁大街仍維持活絡，十年後公告現值超過屏東市不是不可能。

墾丁大街商機活絡，高地價也使得消費者普遍抱怨當地物價偏高，近幾年負面消息頻傳，尤其近日「天價滷味」更引起全國關注，也引起國稅局注意。

至於全縣的地王，目前是連鎖服飾品牌賣店，因為區位條件優異，已蟬聯地王超過十年。

李吉弘透露，近年屏東市地價有往太平洋百貨商圈逐步墊高的趨勢，但短期內要超越民生路與民權路交叉口的地王，仍有一段距離。