〈台北都會〉《柯P上任3周年市政總檢討系列1》塞車苦無解 市容整頓邁不開 市容篇/纜線下地僅3成 路平民最不滿意

2017-12-19

記者黃建豪／特稿

首都台北，不僅遭前副總統呂秀蓮點名老、舊、醜、違、貴，柯市長一上任也說自己受不了「中華民國美學」，但在市容改善上，三年來僅止於拆除忠孝橋與建成圓環，西區門戶計畫讓北門周邊視野開闊，但廣告招牌整頓僅止於北門周邊；全市纜線下地的天空計畫期程一延再延，甚至曾被列為「柯Ｐ新政」的路平問題，即使成立道管中心，仍長期處於民調不滿意度最高的政策之一。

西區門戶砸7億 煥然一新

西區門戶計畫從拆除忠孝橋、路型重整、國光客運西站拆除闢建行旅廣場、 三井倉庫遷移當中，共耗資近七億元，台北世大運的市容微整形計畫更耗資十五億元，柯市府對市容改善經費投入不手軟，北門廣場周邊呈現煥然一新的面貌，但北門廣告招牌，雖去年查出卅九面違規廣告物並拆除，但後續稱要讓周邊店家招牌融入北門元素的成果卻出不來，且廣告物整頓止步於北門，一度說要朝熱門商圈做改善，也始終沒有下一步。

另一方面，柯市府說三年內要將一千三百多處纜線下地的「天空計畫」，現在僅完成三成多，步調太慢；花費十五億元微整形的市容，以後巷美化為例，雖獲得里長肯定，但僅完成八十條，其他包括：聯外道路鋪面改善、道路草花栽種、山林步道特色化等，砸下大筆預算卻無法讓市容達到有感改變。

而市容改善的最大遺憾，路平問題原地踏步，柯上任前暗批前市府是笨蛋，問題在管理不在工程，提出「道路統一挖補，埋設共同管溝」方案，上任後雖確實成立道管中心統一管理，但每年道路挖掘件數仍高達六千多件，且道路挖掘後回填的速度與品質，卻是市民投訴重點，致使道管中心成效不佳。

鄰里交通改善 民意有感

相較之下，以整頓巷弄標線、人行道為主的鄰里交通改善計畫，將全市四五六里全部納入，執行三年至今已有二五六個里參與，達五成六，讓民眾有感。