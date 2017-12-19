〈台北都會〉《柯P上任3周年市政總檢討系列1》塞車苦無解 市容整頓邁不開 交通篇/YouBike400站達標 內湖塞車推責前朝

2017-12-19

前言：台北市長柯文哲已宣布明年競選連任，柯氏風格三年來遊走藍綠之間，有人讚、有人批，面對外界的質疑與挑戰，柯市長常言，做好每一天就是最好的連任準備。因此，本報在柯市長上任即將屆滿三週年之際，即日起推出《柯Ｐ上任三週年市政總檢討系列報導》，實質檢視柯市長三年來的政策執行成效，為全民把關。

記者黃建豪／特稿

市長柯文哲甫上任即放話內湖塞車「一定解決」，如今改稱內湖是都市計畫失敗，將責任推給過去政府，但以今年十大塞車路段這三年重複率極高顯示，柯上任至今無力解決塞車問題，民眾只能從早到晚塞塞塞。在綠運輸政策推廣上，延續郝市長的自行車道與YouBike站體建置均如期到位，不過實質政策誘因仍慢半拍，自行車道不足、停車亂象，與柯一再高喊的共享運具政策，都還未見具體成效。

十大塞車路段 名單多重複

查看台北市今年十大塞車路段名單，環東堤頂道路、水源快速道路、基隆路等，在上下班尖峰時段，時速不到十公里，且都是三年來頻繁上榜的路段，交通局現行以調整紅綠燈號誌秒數、增加號誌牌面做法，但效果有限。

內湖塞車問題，官員私下早已坦言「沒救」，去年曾試辦綠色運輸計畫，以票價優惠鼓勵民眾早起搭捷運、公車，但經費有限，今年不再試辦，問題繼續無解。而柯提出將以都計通檢手段根治，奇怪的是內湖通檢今年完成，並無任何交通對策，又是空口話一場。

塞車難解，但柯上任即取消YouBike前卅分鐘免費，調漲公車票價，挨批開倒車，第二年起政策調整；在硬體建設上，三年來不僅續擴建捷運路網，包括萬大線、民生汐止線等，更要求基隆輕軌站點要從南港展覽館延伸至南港車站。在公車路線整頓上，在規劃重整路網前，先推出班次高密度的「類捷運」幹線公車，預計明年十六條到位。

YouBike今年底將完成四百個租借站點建置，每月租借次數達一百五十萬人次，然自行車路網發展退步明顯，柯任內完成的三橫三縱是郝市府時期規劃，自此不再有自行車道興建計畫。

捷運吃到飽 政策兩年未定

另一方面，包括捷運吃到飽兩年未定、YouBike轉乘優惠也未執行、今年五月面對共享運具oBike更亂了陣腳，自行車違停亂象遲至今年七月才開始加強取締，共享運具規範法制化也要明年才能上路，在Ucar、Umoto政策早已不見蹤影下，顯見柯市長雖高喊共享運具，政策執行卻慢半拍。