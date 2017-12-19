〈台北都會〉柯重大政策預算 藍綠都卡關

2017-12-19

〔記者沈佩瑤、郭安家、鍾泓良、黃建豪、周彥妤、蔡亞樺／台北報導〕市長柯文哲多次在市政總質詢時「反質詢」，引發議會反彈。連日審查市府明年度預算，不但藍營主導的教育委員會暫擱「私幼補助」、「南洋北流」等多項重大政策預算，在綠營為主的工務委員會，柯力推的包租代管、公宅等政策也遭「暫擱」處理，綠營議員更是多半冷臉以對，不若以往為柯護航。

教育委員會藍主導 私幼補助暫擱

北市府預計明年九月起補助私立幼兒園，卻僅編列一．九八億元，不足金額高達五千萬元，柯日前受訪脫口「錢藏在教育基金裡」，教育委員會第一召集人、市議員吳世正砲轟，民主機制都給柯破壞掉。

藏在教育基金的還有「南洋北流─台北市ＩＣＴ南鑽人才匯流計畫」，因無專列一筆項目，決議暫擱教育局長特別費。

工務委員會綠主導 住宅預算也暫擱

工務委員會部分，都發局今年新增住宅包租代管試辦計畫加碼補貼五千五百萬元、分級租金補貼方案四．四五億元，其中租金補貼調配額度遭質疑而擱置。市議員郭昭巖認為，都發局未遵守不得編列預算購買國有地，暫擱青年營區價地款一．一二億元。議員許淑華要求暫擱購買士林北投科技園區剩餘專案住宅四．九八億元。

議會不滿柯去年擅自與日勝生解除南港機廠聯合開發案合約，明年產發局規劃四九八八萬元辦理南港機廠後續產業規劃設計，財建委員會日前二度暫擱該設計費。

聯醫儀器設備超出市價 暫擱4.7億元

市議員林世宗則在警衛委員會，指衛生局「北投觀光醫療大樓租金及權利金收入」年租金一千五百萬元，不符當地行情，並點名聯合醫院編列「機械及設備」近四億七千九百萬元，多項儀器設備超出市價，全部暫擱。