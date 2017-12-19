〈台北都會〉三重六合公園 將打造全市首座樹屋

2017-12-19

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市第一座樹屋公園將落腳三重！新北市各區近來積極推動共融性遊具，三重區的六合公園主打樹屋特色，五棵老樹結合木棧平台搭建出二．五公尺高的樹屋溜滑梯，還有沙坑、鳥巢式盪鞦韆，預計明年六月底完工啟用，屆時讓大小朋友都可在樹屋裡盡情玩耍。

利用五棵老樹搭建樹屋溜滑梯

市議員李倩萍表示，她日前與「還我特色公園行動聯盟」討論，檢討三重、蘆洲地區現有的公園遊具，決定先從老舊公園著手，逐步改造成更有互動性、不分族群都能親近使用的共融公園，礙於六合公園面積不大、沒有無障礙設施等條件，只能結合現有的特色地景，設置小部分的共融性遊具，剛好公園內有一處木棧平台，周邊有老樹圍繞，因此發想利用這塊平台改建成樹屋溜滑梯。

大人小孩都可玩 明年中完工

三重區公所指出，六合公園的樹屋溜滑梯是新北市第一座公園樹屋，高約二．五公尺、寬一．二公尺，可承載十個小孩與五個大人的重量，大人小孩都可鑽進樹屋裡體驗冒險樂趣，再從樹屋內溜滑梯回到地面。

除此之外，公園內還設置共融轉盤、搖搖樂、盪鞦韆，以及小朋友喜歡的沙坑，取代原本呆板無聊的遊樂設施，原本就存在的旋轉溜滑梯也將保留，移往適當的位置擺放。

區公所表示，六合公園的改造工程經費共四七○萬元，廿六日將舉辦廠商評選，預計明年一月上旬動工，六月底完工啟用。