〈台北都會〉基隆有線電視 明年收費調降

2017-12-19

從每月520元調降為515元

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市有線電視收視費率審議委員會昨天開會，審議「吉隆有線電視公司」明年度的收視費，會議從下午兩點召開，歷經近四個小時的激烈爭辯後，決定從明年起，每戶每月的收視費上限從現在的五二○元，小刪五元後調降為五一五元，等市長林右昌近日簽准後就公告。

據了解，收視戶如果採取季繳（三個月），平均每個月是五一○元；如果半年繳，平均每月五○五元；如果是年繳，平均每月五百元。

市府表示，林右昌並未參與有線電視的費率審議，因為資料很多，需要花時間了解，對於降價五元的審議結果暫時沒有回應；吉隆有線電視指出，在簡報答詢後就退出會場，尚未接到市府告知明年收視費刪五元的決議，暫不回應。

安樂區陳先生表示，收視費砍五元雖然很少，但有降價總比沒有好，畢竟羊毛出在羊身上，業者也是靠收視費買節目來播放，收費太少就會不斷看重播電影；中正區王姓阿嬤說，按照明年的新費率，年繳（每月五百元）才減少兩百四十元，只能買三個便當，降價無感！

粗估業者一年營收將減少600萬

吉隆有線電視是基隆市唯一的業者，裝機戶約九萬七千戶，若按照明年新的收視費，收視戶一個月少五元，粗估業者一年將減少五八二萬元收入，如果再加上年繳、半年繳的收視戶，收費優惠更多，吉隆公司一年營收將減少六百萬以上。

國家通訊傳播委員會要求各地有線電視業者今年全面數位化，吉隆有線電視今年在推動數位化的過程中，因為工程委外，發生多次無預警斷訊，造成收視戶頻頻打電話向市府陳情、檢舉；在有線電視收視費率審議委員會尚未召開前，外界就猜測應該會「砍收視費予以警告」。

會議中，吉隆公司代表簡報，表示投入三億多元進行數位化工程，已在今年八月廿一日換訊完畢，明年將增加台灣文化頻道或節目播放，加強數位節目與自製節目關懷在地；會中，審議委員紛紛對換訊過程造成收視戶的斷訊困擾表達不滿，也有委員質疑吉隆公司的財務報表，認為該公司去年賺錢，分給股東的股利偏高。