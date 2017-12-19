〈台北都會〉大巨蛋地下連通道 預算僅能延1年

2017-12-19

議會反對延長至110年

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市議會工務委員會昨審議工務局暫時擱置預算，其中大巨蛋連結國父紀念館地下連通道的三．七億元設計、工程費，因公安停擺，工務局連兩年編列一千元保留預算科目，議員許淑華不滿預算年年保留，要求下但書，大巨蛋容留人數須低於八．八萬人，否則不得執行。但議員李慶鋒認為此舉是議會幫市府背書容留人數，最後下但書反對預算延長至一一○年，只准延長一年，明年還須再進議會討論。

市府官員透露，若連通道預算被刪除或是因但書無法執行，那麼未來遠雄可主張市府未履行ＢＯＴ應辦事項而提告，市府有非常大機會敗訴。

工務局解釋，大巨蛋連通道原有找到廠商施作，因大巨蛋公安議題及國父紀念館反對而作罷，由於屬於市府ＢＯＴ應辦事項，因此市府保留預算至一一○年度（即是大巨蛋建造執照失效年）。

許淑華認為，遠雄復工不積極，還說大巨蛋安檢小組委託日本大林組調查出來大巨蛋的容留人數應為八．八萬人，但遠雄在防火避難審查通過的是十三．八萬人，因此主張下但書，要求遠雄大巨蛋容留人數要調降至八．八萬人，否則不得執行。

李慶鋒不同意，認為如果議會以市府所認定的八．八萬人做標準，等於議會幫市府背書大巨蛋容留人數。李說，「刪除就會違約」，因此下但書只准預算延到一○八年。

大巨蛋一○二年環評通過時，容留人數為六萬人，意指基地交通量、廢棄物可負擔六萬人；台建中心今年通過的十三．八萬人次是指當災難發生時，該基地發生災難時，可逃生最高容留人數，兩人數並不相同。