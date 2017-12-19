〈台北都會〉雙子星產權賣中資？ 北市府：不設限

2017-12-19

國家門面不得當住宅使用

〔記者郭安家／台北報導〕台北市副市長林欽榮、台北捷運局昨天下午舉辦雙子星開發案招商說明會，宣布雙子星開發案做為國家門戶，不得做住宅使用，可做商場、旅館，預計明年三月底前公開招標。現場有業者質疑，既為國家門戶，就不該在開發後將產權轉賣給中資；對此，林欽榮僅表示，符合國家規定，不做特殊限制，也不做特殊不限制。雙子星顧問公司、仲量聯行則坦言，市府怕被做政治文章，親中、排中都不是。

仲量聯行總經理趙正義說，台灣法令未開放中資投資房地產開發，投標公司中資股份須少於卅％、不具主導性；他坦言，原本與柯市長、市府討論是否要更限縮卅％規定，但怕被做政治文章，親中、排中都不是。他認為，以目前條件，中資不可能超過卅％，未來開發完成後怎麼合作？都要在中華民國法令之下。

不過，宏匯集團工程及策略發展中心總經理郭正杰認為，這是台灣國家門戶，能不能盡量避免變為中資資產，尤其外資還是可以轉賣給中國，會有這樣的疑慮。

港商、日資及壽險業關切

據了解，日前傳出有意投資雙子星開發案的富邦集團昨派人到場，還有香港置地、兩家日資代表，也來不少壽險業者。

根據北捷局、仲量簡報，雙子星用地位於台北車站交通樞紐，每日旅客五十萬人次，預估二樓以上租金為每坪二二○○元至三一○○元，相較於香港中環香港站商辦租金每坪動輒上萬元，有投資空間。此外，兩塊基地共可建十五萬三○二○坪，是台北一○一大樓的一．五倍，都市計畫幾乎允許使用項目都可做，但不得做住宅使用。

總開發成本約五八○億元，扣除捷運局興建成本，開發商須出四三七億元，預估有兩成利潤。北捷局說，私地主都跟市府簽聯合開發契約，C1、D1地主權益分配比分別為五十五％、五十％，預計明年九月進行資格標、規格標審查，分數最高者為最優申請人，全程有政風單位監督。