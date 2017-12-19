〈台北都會〉新五泰防洪 中港西抽水站啟用

2017-12-19

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新莊、五股區交界的中港西抽水站擴建工程，歷時近兩年半，今天將啟用，重建中港抽排水系統網，提供新莊、五股、泰山約五十七萬居民、全國最高的防洪排水保護標準，免於水患之苦，抽水站旁並興建綠地、步道、生態池等設施，讓民眾多了休閒去處。

市府水利局指出，貴子坑溪及中港大排系統的集水面積廣達一五八二公頃，涵蓋新莊、五股、泰山等地區，中港抽水站舊站啟用至今已卅多年，集水區近年來大幅度開發，造成地表逕流增加，舊有站體抽水量已達上限，再加上極端氣候及強降雨頻率升高等因素，因此在二○一五年斥資六．二億元擴建中港抽水站，滿足十年期的防洪標準。

水利局表示，在原本的中港抽水站旁擴建中港西抽水站，增設五組十二CMS（每秒抽水十二噸）抽水機，加上中港東抽水站，三座抽水站的抽水量加總起來，建構都市防洪排水三角網，貴子坑溪排水系統總抽水量每秒可達二○二噸，等於不到十秒就可抽光一座一．八九噸的標準游泳池水量，將來汛期期間可有效發揮抽排水功能，降低新莊、五股、泰山地區淹水情況。

另外，水利局也活化一旁的大窠坑溪舊河道用地，將原本雜亂不堪的舊河道改頭換面，新建全長約五百公尺的滯洪池，串起中港抽水站前池，提升滯洪空間，約有五萬噸的蓄洪量，在非汛期時，滯洪池的景觀步道還可成民眾親近自然生態的休閒去處。