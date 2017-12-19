〈北部〉占舊宿舍拒還 林管處聲請強制執行

2017-12-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉天送埤火車站，因偶像劇取景而成熱門景點，車站周圍有兩棟林務局員工舊眷舍；經清查，曾有四戶不符居住資格占用房舍，林務局羅東林管處向法院提告，住戶敗訴需返還；全案定讞兩年，仍有一戶未搬離；林管處強調，占用人拒不返還，已向送法院聲請強制執行。

天送埤車站是早期羅東森林鐵路中點站，車站周邊有日式木造宿舍，森林鐵路民國六十八年停駛，天送埤車站也隨之關閉，但宿舍仍有昔日員工居住；依據「國有眷舍房地處理要點」，宿舍僅員工退休或往生後，配偶、未成年子女可居住。

但林務局羅東林管處前幾年展開清查，發現宿舍住戶，有四戶不符合居住資格，他們已非員工後代；林務局無法勸離，只能向法院提出訴訟，法院在一○四年判決住戶敗訴需歸還房屋，並繳交居住期間不當得利；經過兩年時間，已有三戶搬離，仍有一戶居住於此；林管處指出，已向法院聲請強制執行。

至於收回後的眷舍如何處理？林管處表示，當年興建所用的珍貴檜木多已遺失，且宿舍已非原本樣貌，無保存價值，收回後將拆除。三星鄉公所近年對天送埤車站投入千萬經費改造，並「復刻」林鐵小火車，月底將在站前試車；鄉長黃錫墉說，待宿舍問題塵埃落定，公所希望爭取土地撥用，讓車站周邊軟硬體更為完善。