〈北部〉迎新年 花蓮市打造花海迷宮

2017-12-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕快要過年了，花蓮市國福花海是離市區最近的花海，每年都吸引不少新春走春賞花的人潮，今年花蓮市公所將打造花海迷宮，增添新鮮感，市長魏嘉賢昨前往關心工程進度，將在二十三日對外開放，花期將持續到明年元宵節後結束。

23日對外開放

花蓮市公所指出，公所多年來投入人力與經費將荒蕪變綠地，打造國福養生園區景觀，今年冬季花海活動訂於23日登場，公所再度結合花蓮地檢署勞動役人力，包括市公所草花班等動員數百人次，種植的花草逾七萬株，將三公頃的國福養生園區打造為大地美景，福字迷宮的灌木預計成長至一米八的高度，估算需要二至三年的時間，這都需要耐心培養。

推親子DIY植栽

魏嘉賢說，今年不止有花海，更第一次推出植栽迷宮，由於規劃地點是在國福里，特地因地制宜，將迷宮的主視覺設計了一個「福」字，讓到迷宮遊玩的每一個人都能「置身在福中」。此外，今年的花海主打親子DIY植栽，總計開放五十戶報名，每戶提供二百盆花草，讓報名的家庭在指定的範圍裡賦予創意，展現不同的風貌。

魏嘉賢說，對於往年花期結束，現場不再有進一步規劃的現象，為讓國福養生園區能成為花蓮市重要的觀光地標之一，市公所在花期過後，將會重新整地，除保留迷宮的植物之外，其餘均將植入草皮，再搭配周邊一年四季有不同風情的落羽松，以及生態豐富的池塘水草，希望讓國福養生園區在非花海期間，也能是觀光客踏青拍照賞景的據點。