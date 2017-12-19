〈北部〉宜市抽水機組30年未換 中央金援改善

2017-12-19

市公所爭取到8千萬經費

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市抽水機組老舊情況嚴重，其中力行抽水站機組使用三十年未曾汰換；市公所爭取八千萬元經費改善，預計明年五月動工，施工時間約需一年；市長江聰淵說，抽水站修繕及機組擴充很重要，才能因應豪大雨侵襲，對宜蘭市排水有極大助益。

明年5月動工 工期約1年

宜蘭市力行、新生、文昌和金六結抽水站機組，都已相當老舊；力行抽水站最早建造，民國六十七年以來，三十年時間只有增加一組抽水機組，就不曾汰換。三年前颱風來襲，力行抽水站就出現問題，三具機組有兩具故障；當時抽水量龐大造成跳機，情況很危急，還好緊急排除，未釀成大淹水。

市長江聰淵說，近幾年因氣候變遷，有經常性暴雨出現，排水設備需求更具急迫性，市公所一直想汰舊換新，但所需經費龐大，遲遲無法到位，為改善抽水機組老舊情形，市公所向宜蘭縣政府提報計畫，日前行政院長賴清德訪視宜蘭，縣府協助爭取得到首肯，隨後就收到內政部核定補助的好消息。

市公所指出，由於發包需要作業時間，預計明年五月才能動工，且防汛期沒辦法施工，萬一颱風來襲，機組無法運作會發生危險，整個施工時間需拉長約需一年，一○八年五月完工，但公所會先更新機組零件，不只力行抽水站，新生、文昌和金六結抽水站機組，也會同步汰換。

另增抽水站即時監控 掌握水情

市公所表示，除抽水機組，公所還要增設抽水站CCTV即時監控，讓防災中心能於第一時間掌握情資，發生狀況能立即救援與排除，讓市民免於水患之苦。

公所爭取「內政部營建署補助雨水抽水站修繕及機組擴充工程」計畫補助，總經費八千萬元；營建署補助八十二％、六千五百六十萬元；剩餘十八％、一千四百四十萬元，由宜蘭縣政府、宜蘭市公所各負擔一半七百二十萬元。