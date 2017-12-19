〈北部〉自助洗衣店用電安全 縣議員促把關

2017-12-19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕近日天氣濕冷，很多人為了乾衣，紛紛求助自助洗衣店。新竹縣議員吳淑君說，這些自助洗衣店前身原多是住家，現在成了店面，還充斥一堆洗衣、烘衣電器，一運轉就是一整天不停，如果原來的家用內線沒有更換，會不會因用電過載，潛藏公共危險問題，她要求縣府好好監督，保障業者和周邊鄉親生命財產安全。

台灣電力公司新竹區營業處檢驗課表示，住家用電和營業用電的收費不一樣，業者要開店，用電必須申請營業用的，委請合格水電施工報竣，經過該課針對導線、開關等設備是否有按圖施作且符合用電安全做審查通過才行。就算有人偷跑，不經申請營業用電就逕自開業，也會有抄表員在抄表時認定。

此外，正常導線的容量會大於開關的容量，當負載的電流大於開關被額定的電流時，開關就會先行跳掉，以避免電線走火。

吳淑君說，昨天突襲檢查幾個業者，就發現只有屈指可數的店家秉持良心，在店內張貼告示，告知消費者店內有用天然瓦斯，也表明裝有瓦斯遮斷器防止逸漏。

縣府工務處使用管理科指出，住家變店家，該科只能就當中有無違規使用的狀況進行稽查。如果店家承租了民宅也申請開業，他們的權限也只能就是否為土地使用分區、或建築法規所容許而做審查，無權置喙裡面的設備如何配置等。

吳淑君說，自助洗衣店緊鄰住宅，裡面的用電是家用電路？還是有配合營業而改裝過？為了節省電費而改用的瓦斯安全性又如何？這些縣府都應該謹慎把關，輔導店家做好公共安全，才能創造多贏。