〈北部〉北勢溪親水廊道 無人管理挨批

2017-12-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮的北勢溪親水廊道，位於知名景點英才書院後方，自從上月苗栗縣政府取消客家圓樓、英才書院收費後，外地遊客激增，原可望帶動地區觀光，但卻有當地民眾反映，北勢溪親水廊道步道雜草叢生、水車故障不運轉、就連供民眾體驗的遊憩設施龍骨水車都生滿青苔，還堆積垃圾，讓遊客望之卻步，直批苗縣府缺乏管理。

水利處：將巡查 請廠商修復

苗栗縣水利處副處長黃文璋回應，北勢溪親水廊道內的大型水車運轉時，遇到強烈陣風恐致故障，而踩踏龍骨水車疑因平時鮮少使用，廠商基於安全考量暫時關閉，對於步道毀損及設備故障等問題，水利處將派員巡查並請廠商立即修復。

北勢溪親水廊道鄰近英才書院，過去常有外地遊客造訪，也是附近居民休憩、戲水的去處。但當地居民抱怨，近兩、三年來相關單位疏於管理，「遊客來了都不想久留。」

地方批荒廢 遊客看一下就走

後龍鎮校椅里長魏吉律說，過去遊客造訪客家圓樓、英才書院等著名景點，往往也會順道一遊北勢溪親水廊道，上月苗縣府取消客家圓樓、英才書院收費後，帶動遊客陸續回流，但親水廊道卻未能同步規劃管理，以致遊客到訪時僅下車觀望一下就走，僅剩附近居民閒暇時散步。

地方人士也批評，苗縣府每年編列約六百萬元維護客家圓樓、英才書院、北勢溪親水廊道等景點，但卻缺乏有效管理，任由親水廊道荒廢，實在可惜。

日前有議員提議，苗縣府可結合社區環保義工，於週末時舉辦活動維護環境。黃文璋說，曾與地方環保義工開會研商，但對方意願不高，後續水利處會加強督促廠商維護設備及周邊環境。