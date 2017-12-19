〈北部〉機捷A10站免費停車 6車被破窗

2017-12-19

〔記者陳昀／桃園報導〕機場捷運營運後，桃園大眾捷運公司為方便民眾轉乘，在十三個站設置停車場，目前唯一免費的「A10山鼻站」停車場，上週起陸續發生停放車輛的車窗遭打破，已知有六輛車受害，無財物損失，警方正調閱路口監視器追查破壞者，並加強巡邏防範。

沒收費 暫未設監視器及管理員

桃捷公司在機捷各站提供五七七個汽車停車位、一九九七個機車停車位，以及九七八個自行車位，其中A10站有一四七個停車位，數量最多，但因沒有收費，暫未設置監視器及管理人員。

都是搭捷運出國 停放時間較長

警方指出，受害車主都是搭乘捷運準備到桃園國際機場出國，停放時間較長，才讓歹徒有機可乘，初步研判歹徒是趁著凌晨機捷未營運、人潮稀少的時段犯案。

警方表示，員警發現有車輛遭打破車窗後，均在車窗夾紙條，請車主前往派出所報案，受害的六名車主陸續回國，發現車輛被破窗，但無財物損失，初步研判是惡作劇。

桃捷公司指出，今年六月各站停車場都已裝設收費設備及監視器，唯有A10站暫未收費，也未裝設監視器，因為市府工務局明年初將拓寬附近道路，並命名為「機捷大道」，而停車場部分區塊位於道路預定地，待工務局開工後，桃捷公司會再盤點整頓停車場，才會加裝收費設備及監視器。

警方表示，將調閱附近路口監視器追查、過濾歹徒身分，且已加強巡邏，但也提醒民眾，免費停車場雖然方便又免錢，長期停放仍有風險，切勿將貴重物品放置車上。