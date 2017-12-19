〈北部〉五月天、田馥甄週末兩地開唱 青埔交管

2017-12-19

五月天 連11場在桃園國際棒球場

〔記者李容萍／中壢報導〕搖滾天團五月天廿三日起在桃園國際棒球場接連舉辦十一場演唱會，桃園鐵玫瑰音樂節壓軸場「搖滾耶誕趴」，也將於廿三日在桃園高鐵站前廣場開唱，邀請田馥甄、盧廣仲、亂彈阿翔等人開唱，警方預估廿三日各地歌迷、粉絲至少五萬人將聚集嗨翻桃園，市警局交通大隊公布青埔地區交通管制措施，提醒用路人注意。

鐵玫瑰音樂節 桃園高鐵站前開唱

交通大隊長李建民指出，五月天、鐵玫瑰耶誕趴廿三日同日登場，勢將吸引大量人潮聚集，其中，五月天售票賣出二萬四千張，而鐵玫瑰耶誕趴採免票自由進場，預估一半以上歌迷來自北部，將會搭乘台灣高鐵、機捷到場，已備妥交通管制措施嚴陣以待。

五月天的交通管制措施為：平日下午三點至次日凌晨零點卅分、假日下午二點卅分至晚間十二點、跨年場下午五點至次日凌晨二點卅分，均禁止車輛進入永園路（文康二路至環溪一街）、文康二路（永園路至高鐵南路三段）、高鐵南路三段一八○巷（文康二路至高鐵南路三段）、文康路（永園路至領航北路一段，預留環溪一停車場入口）、領航北路一段靠棒球場側慢車道（文康路至高鐵南路三段）、高鐵南路三段與中豐北路右轉專用道為車輛停車動線；散場管制為平日晚間十點至次日凌晨零點卅分、假日晚間九點卅分至十二點、跨年場凌晨零點至二點卅分，禁止車輛進入路段為高鐵南路靠A19站旁慢車道（領航北路至文德路）、民權路（高鐵南路至文康路）、領航北路（高鐵南路至環溪二街）、領航北路單靠球場一側 （環溪二街至環溪三街）、文康路（領航北路至民權路）、文智路（高鐵南路至文德路）、民權路（文智路至領航南路一段）。

鐵玫瑰交通管制措施為廿三日下午五點至晚間十二點，禁止車輛通行路段為高鐵北路（站前西路至站前東路）、站前東路（高鐵北路至領航南路）、青山路（站前東路至青心路）。

高鐵增散場加班車 機捷末班車延後

台灣高鐵因應大量人潮，自廿三日起到明年一月七日，將增開音樂會散場的八班次加班車；桃園捷運也呼籲五月天演唱會期間，歌迷可搭機捷到A19桃園體育園區站，且散場時將視人潮狀況增開列車，A19站非跨年末班車往台北延到晚上十二點發車、往中壢延到凌晨零點十六分發車，卅一日跨年晚會A19站末班車均延至元旦凌晨二點卅分發車。