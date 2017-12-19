〈北部〉兼營漁業排除刺網 花蓮漁民怒

2017-12-19

不能同時有延繩釣、刺網

〔記者花孟璟／花蓮報導〕漁業署一月五日修改「漁船建造許可及漁業證照核發準則」，新增刺網為不可登記兼營漁業的「主漁業」，漁民群起抗議，花蓮縣議會、陳情漁民昨天邀集縣府農業處開會。漁民批評，花蓮漁民主要捕撈季節洄游魚類，一年四季魚種都不一樣，使用的漁具也不同，漁民主要以延繩釣、刺網為主，現在卻只能選一樣，痛批「政府管太多！」

農業處：漁民訴求將提報漁業署

對此，花蓮縣府農業處長羅文龍說，目前漁民一張執照可登記主漁業一種、兼營漁業三種，「漁民不會沒有選擇性」，將會針對漁民訴求蒐集相關意見，提報漁業署作為法令檢討參考。

包括花蓮、石梯港漁民集結六十多人，昨天到花蓮縣議會陳情，漁民黃靜宜認為，延繩釣是主漁業不能兼營影響很大，希望政府輔導漁民轉型；也有漁民質疑，延繩釣沒有一網打盡，為何不能兼營？

漁民強調，花蓮各季節洄游魚類不一樣，秋冬是延繩釣、刺網抓旗魚、鏢旗魚，春季用底拖網抓紅目鰱、肉鯽仔，秋天抓曼波魚，漁民不可能只靠一種漁具過一整年，希望政府放寬規定。

漁民：不可能僅用一種漁具

農業處漁業科長黃耀興說，漁業證照核發準則最新是今年一月修訂，目前沒聽說外縣市抗議，今年修訂主要是針對刺網會破壞漁業資源問題，花蓮有高達六十％漁船主營或兼營刺網，由於漁業署也要求各縣市設置刺網「禁漁區」，但漁民反彈因而暫緩，這也導致縣府雖爭取一千多萬元的轉型輔導經費，因未配合劃設禁漁區導致排序很後面，但近期內會放寬娛樂漁船執照數，以協助漁民轉型。

漁業署：漁源枯竭 推動刺網退出3浬

漁業署表示，目前全國二．二萬艘漁船，有一萬三千艘有捕撈刺網漁業，導致漁業資源枯竭，因此今年起加強管制刺網漁船數目，舊照可繼續但限制不得兼營，也應劃設禁漁區，未來也希望逐年推動近岸三浬內刺網漁業退場。