〈北部〉蘇澳冷泉收回公營 將降價吸客

2017-12-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳冷泉公園個人湯屋及大眾池，目前由鎮公所委外經營，合約至年底止，明年將由公所收回自營。據了解，公所已有大致方向，湯屋收費每人以不超過一百五十元為原則，將低於目前收費；至於大眾池，則讓民眾免費體驗。明年接手後預訂四月開園，盼藉由費用調降，吸引更多遊客，帶動蘇澳觀光經濟發展。

公所接手後 明年4月開園

蘇澳冷泉公園於二○○○年完工，設有個人湯屋、大眾池等設施；完工以來均委外經營，目前大眾池全票七十元、半票四十元，蘇澳鎮民平日入園免費，假日採半價計費；獨立湯屋每間基本費用兩百元，依使用人數最高收取六百元。

鎮公所明年歲入預算，原本編列四百萬元冷泉公園委外權利金，亦即是租金的意思，卻被鎮民代表會刪除；代表會主席張正義說，刪除預算是希望公所能收回自營，不再委外，讓珍貴冷泉資源可以全民共享。

鎮長陳金麟指出，公所會依據代表會要求收回自營，個人湯屋及大眾池收費須回歸「蘇澳鎮冷泉風景區管理自治條例」規定，依照條例內容，大眾池全票七十元、半票四十元，浴池（湯屋）每間一百五十元，兩人以上每人收費一百元，但該條例訂定已久，收費標準多年未調整，考量物價漲幅及所需管理人力，將修正條例內容調整收費標準。

未來大眾池 計畫免費體驗

據了解，未來只會針對湯屋收費，兩人以上收費每人以不超過一百五十元為原則，多人優惠也在研議中，大眾池則計畫讓民眾免費體驗。公所表示，就算自治條例湯屋收費標準調高，但相對於委外收費，還是會比較便宜，實際收費還要精算。

陳金麟說，蘇澳冷泉具有帶動觀光發展的重任，公所自營較不用考慮盈虧，可更專注服務品質，明年公所接手後，需要招聘人力及進行內部整修，最快四月冷泉公園就能重新開園營業。