〈北部〉聯大八甲校門路口 將改紅綠燈控管

2017-12-19

今年車禍量創新高 苗縣府會勘

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市聯大路，為通往國立聯合大學八甲校區的主要道路，但坡陡彎多，今年廿四起車禍，為開通以來最多；八甲校門路口紅綠燈號誌問題，也上演「師生爭道」；校門左側槽化島更影響車流通暢。苗栗縣政府工務處昨天會勘，決議校門路口改為紅綠燈控管輪流放行；槽化島則透過爭取聯大路危險路段改善計畫先期作業，整體規劃改善。

聯合大學約有四千名師生在八甲校區上課，因校區位處山頂，師生大多開車、騎車由聯大路前往上課，汽機車數量約有兩千多輛，車流量相當大。

教師汽、機車可憑證直行進入校園，學生則得停放在校園左、右兩側的學生汽機車停車場，使得欲直行入校園的教師車輛，往往與要左轉停車的學生，車流衝突，產生「師生爭道」的情形。

下課時段，兩側停車場的學生機車車流，湧入聯大路，加上公車進出，也容易衍生碰撞事故，校方無奈的說，雖不是嚴重車禍，但平均兩、三天就會發生一起，學校相當頭疼。

槽化島轉彎幅度大 校方盼拆除

聯大總務長曾坤祥表示，八甲校門口的左側槽化島，讓汽、機車左轉幅度超過九十度，校方盼能將槽化島拆除，以利車流通暢。

另，聯大路因坡陡多彎，校方統計自九十九年通車到今年十月十一日，計發生一百廿四起車禍，其中還造成學生傷重癱瘓；今年廿五件，為歷年最多，五月曾發生七輛機車連環撞的事故，校方也盼苗縣府能協助改善。

苗縣府工務處交通規劃科長黃幼丞說，八甲校區大門路口號誌部分，經會勘後，決議將紅綠燈號誌改為控管輪流放行，讓各向行車動線單獨，避免造成車流衝突。

黃幼丞說，苗縣府已向中央爭取聯大路危險路段改善的先期作業經費計畫，會把槽化島部分納入整體評估規劃後，一併改善。