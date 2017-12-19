〈北部〉竹市4大路口 將更新反光路牌

2017-12-19

預計七百面 明年八月前完工

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府交通處表示，常有民眾反映路上有不少路名牌及交通號誌牌模糊不清楚，讓民眾及外來遊客霧煞煞，市府明年度編列八百四十萬元經費，將進行光復路、公道五路、經國路、中華路等路口路名牌及標誌牌整併、拆除、更新工程，預計施做七百面，且會增加夜間反光作用，保障用路人行車安全。

市府交通處交通工程與管理科長林立偉說，未來會針對四大路口的路名牌採減量整併原則規劃及更新，也會改善目前路牌混亂情形，預計明年三月完成設計，四月施工，明年八月前完工，提供市民及外來遊客有更好的辨識度，其中增加夜間反光效果，更換成「全距型鑽石級反光片」，類似高速公路上的路名牌般，增加用路人在夜間的辨識路。

交通號誌指示牌 也都會更換

除更換模糊的路名牌，路口上常見的交通號誌指示牌，也是此次更換重點，部分號誌牌或警告牌已出現字跡模糊或歪掉等情況，像有的禁止標誌模糊，道路指示標誌或交通安全指示牌圖案也糊掉，已分不清交通號誌的指示牌是「注意行人」或「注意鐵路」等號誌，這些未來都會更新。

林立偉說，這項路名牌和交通號誌指示牌的更新，是竹市十幾年來第一次，為免複雜的路名牌及指示牌造成民眾困擾，會採減量、整併為原則，但會提高辨識度及提供字跡清楚的路名牌，讓用路人能夠很快辨識路名及方向，避免在路口因看不清楚路名牌而發生狀況。

林立偉說，新設的路名牌具感光和夜間反光效果，號稱「鑽石級反光片」，其功能就是在夜間字體會較有立體感，更新路段包括光復路、公道五路、經國路和中華路等四大重要路口，總計會更新七百面的路名牌及交通指示號誌牌。