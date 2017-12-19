〈北部〉優良駕駛 市府首發榮譽貼紙

2017-12-19

125位優良職業汽車駕駛 市府表揚

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府昨天舉行優良職業汽車駕駛人表揚大會，有一百二十五名優良駕駛得獎，優良駕駛必須在三年內無任何肇事、違規紀錄，且五年內素行良好等條件；今年得獎駕駛除頒發六千元獎金外，還加發「優良」榮譽標誌貼紙，讓得獎駕駛張貼在車上，供民眾搭車時參考。

可貼在擋風玻璃 供民眾搭乘參考

「優良」榮譽標籤為圓形貼紙、直徑十公分，圖案為藍色方向盤加上紅色「優良職業汽車駕駛人」字體，駕駛人可貼在擋風玻璃等醒目地方，讓民眾一目了然。

市長鄭文燦表示，好的道路，也需要有優良駕駛員，這是交通安全的價值核心所在，市府透過相關職業工會及同業公會的推薦，從四萬四千九百多名職業汽車駕駛中，選出一百二十五名優良駕駛，其中包括計程車駕駛九十五人、公車駕駛十九人、遊覽車駕駛二人及貨櫃貨運車駕駛九人。

鄭文燦說，正發展的大眾捷運，未來將與公車、計程車相互配合，提升點對點交通服務品質，降低民眾對自用小客車的依賴，目前推動的公車轉乘優惠、八公里公車買一送一、免費公車等制度，希望提高大眾交通工具使用率，創造更安全、便捷的城市交通。

廖鄧寶密是少數獲獎的女計程車駕駛，開計程車十七年，她對於能獲獎感覺很意外，很感謝市府給她機會，讓她工作更有動力。她說，工作期間印象最深刻的是，曾在桃園搭載一名男客要到三重，卻見對方一路神色慌張、不斷看著計費表，詢問後才知道他身上只有五百元，她心想好人做到底，多的錢就不收了，沒想到男子下車時竟給她用報紙包裹的水果刀，事後想來，當時如果執意收錢，恐怕後果堪慮。