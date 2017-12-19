〈北部〉印花稅貼花、銷花繁雜 稅務局開放網路申報

2017-12-19

現行最大面額僅200元 貼花、銷花不便

〔記者謝武雄／桃園報導〕買賣房屋、土地契約向主管機關辦理登記 ，需按契約書記載金額千分之一貼用印花稅票，由於近年來房屋、土地交易金額動輒千萬、甚至上億元，但印花稅票最大面額僅二百元，貼花、銷花相當不便；市府地方稅務局為此即起提供網路申報服務，民眾可至地方稅務局網站申請帳號，核准後自行開立印花稅繳款書，金額二萬元以內者，都可到四大超商繳款。

網路申報可至地方稅務局網站，進入「線上服務／地方稅網路申報作業系統」，但繳稅金額兩萬元以下才能至四大超商繳款，否則還是要到金融機構臨櫃繳款，繳款後繳款憑證可直接附在契約書後方，代表完成繳交印花稅完稅的程序；如果應稅憑證數量較多或金額較大，也可至該局總局或各分局申請彙總繳納或開立繳款書，除了省時、方便外，更可避免逐張貼用印花與銷花的不便。

印花稅稅率如下：醫院、診所、補習班、金融業及其他執行業務等行業所開立銀錢收據，稅率為成交金額千分之四；營造工程業、製造業、廢棄物清理業等各行業承包工程契約、承印印刷品契約及代理加工契據等為合約金額千分之一；買賣房屋、土地所簽訂向主管機關辦理登記的契約，為契約書記載金額千分之一。

地方稅務局長林延文表示，「銷花」必須符合每枚稅票與憑證紙面騎縫處，加蓋圖章註銷，個人得以簽名或劃押代替圖章，另合約內容複雜，印花稅常常是單獨一頁，此時稅票連綴處必須要有騎縫章註銷，若是法人，最好得要有大、小章。

林延文說，印花稅貼花、銷花過程相當嚴謹，如果是不合法註銷可處五至十倍罰鍰，建議民眾如有大金額案件，可透過網路、臨櫃或傳真方式申請印花稅繳款書繳款。

林延文表示，會送至地方稅務局審核的印花稅案件，大都是工程承攬案件，完稅後工程契約書就具一定的法定效力，建議雙方都辦理印花稅完稅的步驟，以確保承攬工程者及業主權益。