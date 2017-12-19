〈中部〉明年補助家戶設太陽能板 最高30萬元

2017-12-19

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府積極推動替代能源，降低對傳統高耗能發電的依賴，明年將補助一般家戶裝設太陽能板，每瓩補助一萬八千元，每案最高三十萬元。市府經發局昨天說，明年編列五百七十萬元預算，希望能提升民間設置意願。

經發局說，行政院推動前瞻基礎建設計畫，其中推廣太陽光電為政策主軸之一，規劃一○六年至一一三年預計太陽光電設置量達廿ＧＷ （百萬瓩），包含地面型十七ＧＷ 及屋頂型三ＧＷ ，朝向二○二五年非核家園目標努力。

為響應中央太陽光電計畫，市府持續推動多項綠能政策。除已訂定相關規定，在市管公有廳舍屋頂設置太陽光電發電系統。截至今年十月底，共計有一百四十七棟公有廳舍完成標租，總裝置容量可逾一萬九千九百瓩，發電量可達二千五百萬度，相當於可供應超過六千四百戶家庭用電，每年約可減少一．三四萬公噸以上的碳排量。

市府也依照「發展低碳城市自治條例」規定，針對用電大戶分三階段公告，自公告日起，三年內需完成裝設契約容量一成以上的太陽光電、風力發電及其他綠能設備，目前有四百四十五家用電大戶配合實施。另外，從一○四至一○六年也投入補助太陽能熱水器約一千萬元，補助約三千多戶。

此外，經發局明年更編列五百七十萬元預算，針對家戶設置太陽能板每瓩補助一萬八千元，每案最高三十萬元，以持續帶動民間共同促進綠能推動。