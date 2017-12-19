〈中部〉台中天后宮建醮 烏日區前竹里3千里民吃素10天

2017-12-19

〔記者陳建志／烏日報導〕烏日區台中天后宮歷經近卅年完成建廟，為祈求風調雨順、國泰民安，在媽祖指示下，舉行為期八天的「五朝祈安，清醮大典」，整個建醮儀式遵循古禮進行，昨天舉行開壇儀式，副市長張光瑤等人都到場參加，因天后宮是烏日前竹里的信仰中心，全里八百戶、三千位里民配合建醮吃素十天，希望建醮順利、全境平安。

遵循古禮 清醮大典為期八天

台中天后宮文宣組長溫紹暉表示，台中天后宮媽祖從台南山上天后宮分靈而來，民國七十五年在烏日前竹里動工建廟，陸續完成前、中、後殿和鐘鼓樓、廂房，民國一○三年後殿落成舉行入火安座大典，媽祖指示建廟完成要舉行五朝祈安清醮大典，歷經一年籌備，十六日開始到廿三日舉行為期八天的建醮儀式。

溫紹暉表示，此次建醮全程採古禮進行，不但事先到大肚溪口「取水」，十六日子時封廟門後，連續兩天由騎馬的「旗牌官」到全里各戶「巡丁口」，昨天開始則舉行為期五天的建醮科儀大典。

昨天的起醮科儀，除寺廟主委溫來旺，副市長張光瑤、市議員吳瓊華、劉淑蘭、前立委顏清標、前竹里長林東潭等人都到場參加。

烏日前竹里長林東潭表示，這次建醮大典是里內盛事，雖不強迫，但全里八百戶、三千位里民，大多配合從十三日開始到廿二日吃素十天，並禁屠、禁殺生，希望建醮過程順利，全里民眾平安。

週五普度大典 週六全里大遶境

廟方表示，廿二日當天將舉辦盛大的普度大典，普度桌加上飯擔超過四千桌，當晚還有精彩晚會，廿三日當天上午八點開始，則從天后宮出發，沿勤農巷、環中路六段、光明路、信義街舉行全里大遶境，最後舉行送天師科儀，圓滿結束此次清醮大典。