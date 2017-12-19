〈中部〉《台中》嚴抓酒駕 不定期全日取締

2017-12-19

警︰直到酒駕犯罪率明顯降低

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年十一月十四日，金錢豹酒女顏子娠酒駕撞死烘焙師陳育邦，不到一個月，男子江椿吉本月十一日酒駕撞死陳姓包商，台中市短短一個月發生兩起酒駕撞死人事件，市警局從本月十二日至十四日連續三天進行「全日」（白天也執行）取締酒駕，共取締酒駕九十件，依公共危險罪嫌移送六十三人，未來將不定期「全日」酒駕取締，直到酒駕犯罪率明顯降低為止。

市警局指出，顏女酒駕肇事發生於凌晨，江男則發生於接近傍晚的下午時刻，近期另有多起酒駕肇事，也是發生於白天，另外，依據分析，酒駕再犯率約四成，例如顏女撞死烘焙師之前，就有酒駕的紀錄，中市警局遂於江男肇事的翌日，選擇於白天一連三天進行「全日」取締酒測。

其中，首日就有李姓貨車司機於中午酒後開車，行經惠中路、市政北七路時被警方盤查，酒測值○．六三毫克，除貨車移置保管之外，也依公共危險罪嫌法辦，他頗驚訝的說，警察大白天就抓酒駕，出乎意料。

連續取締3日 已移送63人

市警局於上述三天的下午時段，動員十四個分局與交通警察大隊同步實施連續二小時封閉式路檢，以及二個小時的巡邏勤務，取締酒後駕車及重大違規行為，三天取締九十件，依公共危險罪嫌移送六十三人，未來將不定期規劃「全日」取締酒駕勤務，直到酒駕犯罪率顯著降低。

針對警察「卯起來抓酒駕」，多數市民都支持，但希望警方勤務不要影響交通，中區民眾程祐德說，酒駕宛如「路上移動的炸彈」，贊成警方嚴厲取締，但上下班時段取締酒駕會導致局部路段堵車，抓壞人是好事，但不要讓好人受無妄之災。