〈中部〉1天30元嫌貴？埔里南昌街停車場冷清

2017-12-19

台電舊營業所委外經營 可停35車

〔記者佟振國、陳鳳麗／綜合報導〕停一天只要卅元還是乏人問津！台電利用南投縣埔里鎮南昌街營業所舊址委外經營的停車場，開出停車半小時十元，停廿四小時只要卅元的銅板價，但使用率仍偏低；草屯鎮中正路臨時停車場夜間到翌日十一小時五十元，廿四小時一百元，鎮庫一天有兩萬元收入，兩地民情差很多。

埔里鎮南門里南昌街舊台電營業所已閒置荒廢多年，周邊環境雜亂，居民多次要求改善，國立暨南大學也曾爭取台電同意，希望利用舊有建築做為與社區共學的據點。台電以建築老舊，加上歷經九二一大地震重創，有安全疑慮為由，數月前正式拆除，並依地目規範進行活化，委外經營平面停車場， 可停放卅五部小型車。

半小時降價收10元 不敵路邊違停

里長陳昭維PO文，原本停車場停車半小時十五元，廿四小時停放八十元，日前已降為半小時十元，停廿四小時更只要卅元，堪稱鎮內最低價，但平常停車數仍不多，最多約十餘部。

PO文後引起不少回響，有人認為這種停車收費價格是「佛心來的」，可惜未必有人會買單，還是一堆人路邊停車，也不見警察取締。

南昌街附近商家倒是樂見有停車場，也會建議上門的消費者能把車停在停車場，花小錢能安心消費，不必擔心違規，也能減少事故發生機率。

草屯中正路停車場 日收2萬元

反觀草屯鎮公所經營的立體停車場及中正路臨時停車場，公所祭出一天廿四小時只收一百元優惠，中正路臨時停車場另有晚間八時到翌日上午七時共十一小時，停車只收五十元的優惠，鎮民停車意願頗高。以中正路臨時停車場為例，一天有兩萬元收入。