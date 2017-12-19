〈中部〉YouBike前30分5元 彰化明年續行

2017-12-19

單車數量、租借站仍不變

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣公共自行車租借系統「YouBike微笑單車」上路已有三年六個月，騎乘人次總計九八四萬四○○○多人次，民眾漸漸依賴YouBike做短程代步工具，因微笑單車公司目前仍虧損經營，明年彰化YouBike單車數量、租借站仍不變，前卅分鐘民眾只需自付五元優惠方案，也將繼續實施。

汽機車輛排放廢氣是縣內空氣污染主要禍首之一，縣府為鼓勵民眾把騎YouBike成為生活的一部分，明年編列一五○○萬元繼續補助騎YouBike者前三十分鐘五元。城市暨觀光發展處長馬英傑表示，微笑單車公司需逐年攤提單車和租借站的建置成本，公司目前虧損，明年尚無增加租借站和提高單車數量的打算，熱門租借站在尖峰時段車輛不足的問題，仍以站和站間互相調度車輛為主。

縣府編1500萬補貼 議會通過

馬英傑指出，縣內YouBike簽約期到一一○年一月屆滿，在屆滿之前，縣府在財力允許下，希望前卅分鐘補助五元租借費的政策能夠持續，明年經費獲議會通過，續辦沒問題。

彰化縣從一○三年五月廿二日開始讓YouBike試營運，初期前卅分鐘全額免費，由縣府補助，免費試辦執行一年九個月，基於使用者付費原則，一○五年二月一日起，改為縣府補助一半，另一半由民眾支付，以收費前卅分十元計價，補助五元、自付五元。

YouBike改為基本費用五元起跳後，一開始單日平均租借率下滑不少，反映出有不少民眾因免費才要騎YouBike，隨著收費正常化和YouBike便利性，騎乘人數漸漸回流。

全縣68租借站 2車站最搶手

根據縣府城市暨觀光發展處統計，全縣六十八處YouBike租借站，彰化市卅一處、員林市十九處、鹿港鎮十八處，共一六五○台單車調度運用，單日平均周轉率約四．五次，彰化火車站和員林火車站最熱門，YouBike上路以來，平均每天有七七○○多人次使用。