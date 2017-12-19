〈中部〉■2017嘉義市政檢討■《商業觀光篇》商家增銷售額減 眷村開發須協調

2017-12-19

記者王善嬿／特稿

「創造就業機會，找回嘉義的孩子」是嘉義市長涂醒哲一大施政重點，據行政院主計總處「中華民國統計資訊網」，嘉市去年營利事業營業家數一萬六千九百三十六家，較前年增加三○八家，去年銷售額二千二十二億餘元，則較前年減少約四十七億元，商業發展恐只表象活絡，收益則衰退，市府須與業界共謀振興之道。

又依前述網站資料，嘉市就業人口年齡結構，去年二十五到四十四歲者五十二‧七九％，較前年減少○‧四五％，去年四十五到六十四歲者三十八‧六六％，較前年多○‧四二％，顯示就業的青壯年人口減少、中高齡人口增加，將衝擊包括勞動生產力、消費市場跟社會福利支出，市府宜研擬租金補助等投資優惠，吸引企業設廠增加就業機會，規劃高齡者人力資源再利用、發展周邊產業等因應。

涂市府雖成立青年事務委員會，讓青年參與公共事務，希望透過KY三27文青基地與青年貸款，鼓勵勇於嘗試意，不過，沒有擴大消費市場、增加商業利益的大環境，只會讓青創熱忱消磨殆盡。

嘉市建國二村都市計畫開發案屢次招商不成，企業對工商前景沒信心也是原因之一，涂市府與國防部研商重新規劃辦理都計變更，盼增加大企業投資誘因，民代則曾建議改為分區開發，成為中小企業主或小頭家創業投資的機會，又能提高土地使用價值。

市府力推觀光服務業，但飯店業者寒冬從去年延續到今年，涂受訪曾指許多飯店會搶建，是因業者見中國與台灣往來熱絡，過於樂觀導致，現在透過到馬來西亞、日本參加旅展攬客來嘉，希望漸次回春。