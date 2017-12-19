〈中部〉■2017嘉義市政檢討■《健康城市篇》防老園區考驗多 落實食安獲肯定

2017-12-19

記者丁偉杰／特稿

嘉義市人口數在民國九十八年五月達最高峰，計二十七萬四千二百餘人，之後呈跌勢，到今年十一月底為二十六萬九千三百餘人，市長涂醒哲醫師出身，醫療保健政策有其遠見，所提「健康防老園區」吸引三代家庭移居，引進一萬以上人口，政見立意良好，民間卻興趣缺缺，致招商不易，議會也有不同看法，要達成目標勢逢嚴峻考驗。

涂醒哲上任之初，就由市衛生局進行健康防老園區可行性評估及先期作業規劃，後來認為湖子內區段徵收已開發配地，落腳此處最適宜，編列八百三十萬元預算要做園區規劃等作業，惟議會全刪預算。

不過，市府仍就湖子內十四公頃市有土地採「專案讓售」方式，徵求開發商購地打造健康促進相關產業或住宅，提高建蔽率、基準容積率，強調嘉市是全國醫療資源最豐富的城市等誘因。

可是購地成本、建設成本、鄰近嘉市垃圾焚化廠、不明確的遠景等因素，致業界躊躇，市府「健康領航專案辦公室」因人事風波吹熄燈號，也使推動過程缺乏橫向整合、欲振乏力，市府邊做邊修正，將現有土地分割為四個區塊，降低開發商購地成本。

涂醒哲為深化營造健康城市，力推「家庭醫師責任制」，因非衛生福利部重點業務，且在地醫師公會憂心政策不夠透明、未作風險評估而遭致反彈，全案暫緩。

打造嘉市為「食安首都」是「四支箭」施政重點之一，市府今年委託民意調查，九十三％市民表達支持此政策，市府三年來也做了不少事，如嚴選優良商家、落實源頭與自主管理等，然而仍有市民不清楚，足見市府施政能力、效率與宣傳方式、力道等，還要強化，才能做出政績讓人民有感。