〈中部〉■2017嘉義市政檢討■《交通建設篇》鐵路高架化啟動 公車難搭待改善

2017-12-19

記者王善嬿／特稿

嘉義市民翹首盼望近三十年的市區鐵路高架化計畫，市長涂醒哲率團隊經三年往返中央協調爭取，突破經費比例敲不定的難題，就要動起來，涂的改變嘉市「四支箭」之一「打通任督二脈」指日可待，展現民進黨全面執政績效。

此案核定總經費二百三十八‧九億元，地方配合款原要九十九億元，涂市府力談降至三十八‧三億元，功不可沒，加上整頓嘉義站前廣場，消弭早期停放機車、車輛壅塞的紊亂景觀，遊子返鄉明顯感到改變。

鐵高計畫本月二十三日動土，由高速鐵路工程局捷運工程處進行臨時軌土建工程，後續路廊範圍等細部設計由高鐵局捷工處委外執行，市府等路廊定案才辦理都市計畫變更，所衍生沿線民宅是否拆遷、居民另找住所等疑慮，市府以舉辦說明會、架設網頁、成立願景館，作為民眾了解計畫的管道及場所，但因缺乏專人及時回應、追蹤處理進度等機制，被質疑資訊透明度。

市區交通軟硬體有多個面向待改善，如現行三條路線的市區公車每半小時一班，卻無法準點到站，難以吸引民眾搭乘；綠能運輸部分，七條休閒自行車道從外環進入市中心沒有專用道，自行車道網絡停留在只聞樓梯響階段。

嘉市幅員六十平方公里，路口交通號誌數量多，號誌周期管制也為民眾詬病，剛通過一處紅綠燈到下個路口又要停等，林森西路、吳鳳南、北路等缺乏左轉道設計，易造成車速慢或回堵。

搭乘公車、騎機車或開車都是民眾的日常生活所需，基礎交通工程缺乏以人為本思維，改善牛步化，不只市民無感，也有損城市形象。