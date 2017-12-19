〈中部〉■2017嘉義市政檢討■ 涂醒哲:做實事拚人和 讓嘉市更好

2017-12-19

記者陳璟民、丁偉杰、王善嬿／專訪

問：市長獲民進黨提名競選連任，來年打選戰時，會跟這屆選舉一樣多靠總統兼黨主席蔡英文加持？

涂醒哲：這屆市長選舉，嘉市是艱困選區，那時並無綠營內的反對力量，全黨在嘉市幫忙拚得藍天變綠地，下屆選戰會比這屆困難，因國民黨要收復失土，相對放棄高雄市、台南市與嘉義縣，集結重兵重金搶攻嘉市，小英的加持與中央對嘉市幫忙是一定要的。

傳統資源分配 恐影響用人唯才與工程品質

問：市長執政無疑就是資源的權衡與分配，請問三年來遇到什麼阻力、之後如何善用資源予以化解？

涂：傳統資源分配就是給自己人（樁腳），我不大喜歡做這種事，這會涉及用人唯才與工程品質問題，若有人為此而不舒服，我承認這是我的致命傷，將拜會綠營人士尋求選舉上的整合，小英欽定我競選連任後，綠營雜音已減少，也期盼大家轉變想法，儘量看政績。

問：有議員直指市長最大問題就是「不會做人」、「涂式說話風格」惹議，將如何改善及增加人和？

涂：我是靠一半選民的支持選上的，無法讓所有的人滿意，外界難免苛責，我知道講話四平八穩最好，明哲保身就是儘量不去碰觸爭議話題，以後講話會更注意。

問：本屆能完成「四支箭」政見？

涂：「四支箭」是要讓嘉義市更好，鐵路高架化的願景啟動就是政見的展現，但要九年才能完成，我們針對食安做了很多事情，還有貨轉中心啟動、湖子內區段徵收後續開發等都市發展事宜。

唯一還沒做好的是健康防老園區，現在以湖子內區段徵收區域來規劃民間投資，明年將去日本觀摩無煙囪焚化爐，參考汽化代替焚化的經驗，消弭市民對湖子內垃圾焚化廠煙囪的疑慮。