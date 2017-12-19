〈中部〉（雲林）斗六週六慶耶誕 跨年300秒煙火秀

2017-12-19

〔記者林國賢／雲林報導〕強碰縣府「跨年三部曲」，斗六市公所昨宣佈舉辦耶誕音樂會、跨年晚會、元旦升旗活動，將與民眾從廿三日熱鬧到元旦過新年。

熱鬧迎新年 元旦辦升旗

斗六市長謝淑亞表示，「歡樂斗六、幸福三好」迎向二○一八年系列活動，廿三日將於雲中街、斗六公園舉行，以耶誕樹點燈與音樂會揭開序幕，公所將在雲中街佈置一棵高達七公尺的耶誕樹，並安排耶誕老公公到現場發送神秘小禮物；另三好國際酒店有大廚精心嚴選美式香料製作誘人火雞大餐。

謝淑亞說，重頭戲是三十一日在三好國際酒店舉行的跨年晚會，公所、三好酒店與環球科技大學合作，當天除有環球美容時尚設計系的精彩走秀、在地團體和雲音樂團熱力演出外，也會安排與台北101連線共同跨年，緊接著是三百秒精彩煙火秀，讓民眾不用花一毛錢就能熱鬧迎接新年。

倒數送走二○一七年後，一日早上八點在三好國際酒店前舉行「元旦升旗典禮」，公所準備國旗帽和特別的國旗徽章要送給與會民眾，當天還有一面一般七十倍大的國旗亮相，讓國家的精神象徵不斷飄揚。

雲林縣今年跨年很熱鬧，雲林縣府與劍湖山世界結合，推出跨年三部曲，三十一日下午於四湖萡子寮舉辦「2017雲林萡子寮送夕陽活動」，告別今年年最後一抹夕陽；晚上則在劍湖山世界舉辦跨年晚會」，在璀璨煙火中一起倒數迎接新；元旦則在清晨五點半在西螺大橋迎接新年曙光。