〈中部〉刺激使用意願 將考慮提升至7折

2017-12-19

〔記者張菁雅／台中報導〕交通局去年及今年在公有停車場分別推出兩波電子票證優惠方案，電子票證使用率在優惠期間大幅提升，優惠結束後，使用率微幅下降，顯示民眾尚未養成使用習慣。停管處表示，明年擴大試辦後，將再檢視成效，如果是優惠不夠，將考慮提升至七折。

交通局指出，使用電子票證可縮短進出停車場時間、減少遺失票卡的風險、避免找零不便、降低停車繳費機耗材及維修成本、提供正確營運數據，且未來還可再擴充電子票證，如台中市民卡。

交通局去年、今年分別在公有停車場推出電子票證優惠方案，有效提升電子票證使用率，但也發現優惠結束後，使用率微幅下降，公有公營停車場平均使用率在今年八月達到最高、為卅九．六％，十月降到卅三．八％，公有民營停車場平均使用率呈現平穩狀態，而整體平均使用率則從十七．八％降為十六．七％。

昨天有道安會報顧問認為如此的使用率不高，建議市府深入了解原因。停管處長張應當表示，去年開辦時，有人質疑悠遊卡都在台北使用，恐影響成效，但試辦後成效很好，明年會擴大辦理，再看效果如何，如果是優惠不夠，可考慮將優惠增加至七折，刺激民眾使用意願。

民眾建議入場前能有相關標示

至於民眾反應，陳小姐說，她曾發生找不到停車票卡、急得滿頭汗的情形，覺得可以用電子票證很方便。黃先生則說，他常到入口閘門前才發現可以使用電子票證，要從皮夾裡找出卡片，花時間又影響後面車輛，乾脆按鈕取票，如果在進入停車場前就有相關標示，可以提醒民眾預做準備。