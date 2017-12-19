〈中部〉《台中》電子票證付停車費 明年全年打8折

2017-12-19

去年、今年試辦 使用率增加

〔記者張菁雅／台中報導〕市府交通局為鼓勵民眾在公有停車場使用電子票證付費，去年及今年推出兩波停車費八折優惠方案，期間都為四個月，明年將加碼再推第三波優惠，不但期間長達一年，更擴及全市八十六處公有停車場。

交通局昨天在道安會報專案報告停車場使用電子票證多卡通進出系統成效，該局去年九月至十二月、今年五月至八月在公有停車場推出電子票證優惠方案，民眾使用悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡停車付費，可打八折。去年第一波優惠在五處公有公營停車場實施，平均電子票證使用率從九％提升至卅二％；今年第二波增加至廿七處停車場，包括公有公營五處、公有民營廿二處，將公營場平均電子票證使用率再提升至四十％，民營場則從四％增加至十三％，顯示優惠方案確實有效帶動電子票證使用率。

擴及全市86處公有停車場

交通局決定明年再大幅加碼，明年一月一日至十二月卅一日，在六處公有公營及八十處公有民營停車場，合計八十六處停車場實施長達一年的停車費八折優惠方案。

將輔導業者 設電子票證系統

副市長林陵三表示，普及使用電子票證是進步城市所必需，希望交通局能訂定辦法，全市公有停車場明年底都能使用電子票證；至於民間收費停車場，交通局也應主動輔導業者逐步設置電子票證系統。

對此，停管處長張應當表示，全市公有收費停車場近一百八十處，多數委外經營，等契約到期重新招標時，契約內容將增列設置電子票證系統、配合實施電子票證優惠辦法等，而明年有多處委外經營停車場將陸續到期，因此，預計明年底可完成一百廿處公有停車場電子票證系統，一○八年則全數公有停車場都將建置完成。

除了電子票證外，台中市還有廿七處公有停車場採用車牌辨識系統、四十四處建置E-TAG系統，進出停車場不須使用票卡或票證，可提升繳費便利性與進出管制效率。