〈中部〉燒蔗葉引大火 台糖駁：採收早棄此法

2017-12-19

〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣溪州鄉台一線靠近水尾村一帶，有一片台糖種甘蔗的農地，前日下午發生大火，差點波及鄰近工廠，經民眾通報消防隊，花了兩小時才撲滅火勢，損失面積四‧七公頃、三○○噸，居民質疑是台糖人員為方便採收放火燒甘蔗葉，但台糖喊冤強調，目前甘蔗都用機器採收，早就不燒甘蔗，盼消防單位能調查清楚。

民眾質疑台糖帶頭違法

鄰近火災現場的工廠陳姓員工表示，旁邊是台糖所屬甘蔗園，前日下午就發現甘蔗園有火苗竄出，到了下午四點多，火勢越來越大，趕快通報消防隊滅火，但廠房仍有一面牆壁被薰黑。陳姓員工說，每到年尾採收期，甘蔗園就會出現燃燒事件，已經有三、四年了，由於PM2.5已是環境公害，台糖還帶頭違法，很不應該。

消防隊表示，獲報後先派三台水車到場，在天氣助長下，燃燒面積擴大，後來加派至十輛水車加入灌救，花了二個小時才控制住火勢，幸好無人傷亡。現場未發現火源，倒是在高鐵高架橋下附近，發現疑似燃燒廢棄物痕跡，不排除是引火肇因。

澄清失火糖區下週才採收

台糖中彰區處原料課表示，台糖已超過二十年沒使用燃燒甘蔗葉方式採收甘蔗，若採燃燒採收，空氣會產生黏濁物質，依附衣服會有焦味，早就會被人抗議，且燃燒甘蔗須在一周內處理，否則內部會酸掉，台糖已不使用這種方式採收，現在多使用青採機採收，避免製造環境污染。

原料課表示，失火糖區原訂下週才採收，管理員還在休假，怎麼可能進行採收？對於民眾疑問，昨日也派員向鄰近居民溝通解釋，希望民眾諒解。彰化縣環保局指出，事發後，已派員了解現場，因未發現行為人，無法開罰，呼籲民眾勿任意燃燒廢棄物，違者屬實處五千元以上、十萬元以下罰鍰。