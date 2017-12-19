〈中部〉低碳跨年 南投縣長：今年晚會不放煙火

2017-12-19

南投市、清境及日月潭 三地四場

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣今年跨年晚會分別在南投市、清境和日月潭三地舉辦，南投縣府決定南投跨年晚會不放煙火，以偶像級歌手和摸彩來吸引年輕人；清境和日月潭仍各施放五分鐘、八分鐘煙火，清境跨年並邀請觀星團隊教民眾觀星，日月潭則是在伊達邵、水社各辦一場晚會。

南投縣府在南投市縣立體育場舉辦的跨年晚會，今年是第三年舉辦，將由「小蝦」陳大天和「廣播界林志玲」圓圓搭檔主持，主持人之一圓圓昨日以動感歌舞在記者會現身，並與縣長林明溱等人啟動大球宣傳。

南投跨年晚會前半段鎖定五、六年級生觀眾，安排金智娟、姚可傑等歌手。後半段以年輕人為主要對象，羅美玲、卓義峰、關詩敏、曾沛慈等人接力，並將連線清境跨年晚會現場。現場還有摸彩助興，最大獎是電動機車。

清境、日月潭 各放5至8分鐘煙火

前日才參加完中部反空污遊行，縣長林明溱昨在記者會中，也宣布今年跨年晚會不放煙火，讓大家二○一八年的第一天就吸到清新的空氣。他再度砲轟台中火力發電廠的燃煤，讓南投縣的空氣變壞，中央說要建立非核家園，怕目標還未達到，中部百姓就倒了一半。據了解，南投跨年晚會僅前年施放煙火。

南投場不放煙火，清境跨年晚會、日月潭跨年晚會仍有煙火秀，清境場施放五分鐘、日月潭場在潭面上施放八分鐘，跨年想看燦爛花火的民眾要到清境或日月潭。

在清境遊客中心停車場舉辦的跨年晚會，今年除有人造雪，讓遊客在清境就可追雪，並請來劉志安觀星團隊準備望遠鏡等器材，教觀眾觀星。

日月潭跨年晚會已停辦五年，跨年煙火停放三年，今年恢復晚會和煙火，晚會屬小型音樂會類型，分別在伊達邵和水社的梅荷園，伊達邵的晚會以街頭藝人表演為主，梅荷園的跨年晚會則以民歌演唱為主。