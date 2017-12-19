〈中部〉（雲林）冷氣團一波波 農漁搭棚架網抗寒

2017-12-19

〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕低溫持續，明天又一波新冷氣團，農漁民抗寒大作戰，不織布、隧道式塑膠棚紛紛出籠，助嬌弱葉菜與怕冷虱目魚度過這波冷氣團；另雲林縣有二名長輩疑因氣溫驟降引發身體不適死亡，雲縣府緊急啟動抗寒措施，呼籲民眾加強人與農作物保暖防寒措施，降低寒害損失。

憂嬌弱葉菜長不大 怕虱目魚凍死

雲林縣昨天清晨低溫約十三度，莿桐鄉陳姓菜農昨天一早與妻子下田為空心菜搭設隧道式塑膠防風棚，還在北側迎風處設置遮風板，他表示，每一壟塑膠防風棚大約需增二至三千元成本，如果不搭，空心菜會因低溫生長遲緩甚至死亡，且防風做得好賣相比較好，價格與銷路都比較有競爭力。

儘管體感溫度僅十度左右，農民清晨五、六點就下田摘菜，除了手套、口罩等禦寒衣物，還穿上雨衣防風，廖姓農婦說，真的很冷，但為了生計還是要工作。

這波冷氣團來襲，雲林沿海養殖業者擔心受寒害波及，紛紛搭網防寒，避免虱目魚凍斃，養殖業者表示，如果溫度低於十度，虱目魚可能遭凍斃。

昨天古坑、二崙分別傳出一名七十八歲、二名九十歲長者因為天寒身體不適緊急救護案件，其中二名長輩搶救無效，一人搶救中，初步研判可能是氣溫驟降引發身體不適死亡。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，夜晚到清晨氣溫低，有慢性病史的民眾要特別小心，尤其起床時是最危險的時間，因為老人離開暖和的被窩接觸冷空氣心血管會突然收縮，容易暈眩跌倒，以致衍生意外，建議民眾起床前可以先「賴床」一下，等身體比較熟悉環境再起身，同時做好保暖。

雲林縣長李進勇指示社會局加強獨居老人關懷機制，增加巡查、訪視頻率，同時結合人安基金會及實物銀行、行動幸福物資車，針對街友啟動夜訪，提供安置服務，或是發放睡袋、毛毯、暖暖包等禦寒物資。