〈南部〉2020東京奧運 台日民間連署正名「台灣」

2017-12-17

〔記者黃文瑜／台南報導〕受夠了 Chinese Taipei！二○二○年即將在日本舉辦的東京奧運，盼以「台灣」而非「中華台北」名義參加，因此台日兩地都在街頭進行「正名」連署，日本目前已經連署超過十萬份，讓台灣以「Taiwan」名義參與國際性的奧運賽事，這項連署連小學生都可以參加，昨日台聯黨在永康昆山市場舉辦「二○二○東京奧運台灣正名連署活動」，不到二小時，就收到五百份連署。

台聯黨昨辦連署 近2小時500份

台聯黨主席劉一德表示，台日情誼深厚，在三一一大地震後，台灣對日本捐款的行動至今仍留在日本人的心中，因此從三、四年前，日本一名電視節目主持人永山英樹就開始在日本推行台灣正名運動。恰好二○二○年日本承辦奧運，因此有較大發言權，希望能為台灣發聲，為台灣爭取使用「Taiwan」參賽。

議員表示 應該用台灣參與國際賽事

「台灣就是台灣」！台南市議員楊中成表示，對外國人而言 Chinese Taipei是代表「中國的台北」，對於台灣人而言，好像也只有台北代表參賽，台灣不應該再走「金援外交」的老路，用台灣的名字正式參加各式國際會議和比賽，就是此時我們這個世代要來努力的工作，我們這一代做好，不要讓下一代的子孫，繼續被國名困擾！

前立委許忠信表示，這項連署是連署人數越多越好，希望台灣可以達到一百萬份，向日本政府表達台日民意，實際上要單純以Taiwan的名義參賽有困難，因為在國際賽事中，台灣的參加名稱登記為Chinese Taipei，若不以此名稱就無法參賽，但是若日本政府代表發言，就有機會爭取到在服裝或旗幟上，放上Taiwan字樣，幫助台灣在國際上有正名的機會。