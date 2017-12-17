〈南部〉大氣球遊行 Ｑ版花媽首亮相

2017-12-17

7.5公尺花媽氣球與本尊相見歡

〔記者葛祐豪／高雄報導〕邁入第十年的高雄大氣球遊行，昨天下午在時代大道登場，高七．五公尺、頂著招牌釋迦頭的「花媽Ｑ版大氣球」首度亮相，與花媽相見歡！

高市新聞局長張家興表示，由統一超商主辦、高雄市政府指導的OPEN!大氣球遊行，已成為全國最具指標性的大型親子活動之一，更是亞洲唯一的大氣球遊行。

25款卡通氣球 吸引數萬人

今年高雄大氣球遊行，昨天下午在夢時代前時代大道登場，共有包括Hello Kitty、卡娜赫拉、拉拉熊、蛋黃哥、OPEN小將在內二十五款卡通氣球大隊，吸引數萬名觀眾欣賞。

現場最吸睛的是高七．五公尺、頂著招牌釋迦頭的「花媽Ｑ版大氣球」，是以花媽公仔為原型，穿著紫色衣服與綠色外衣、頂著有如「釋迦」獨特髮型。高雄市長陳菊也到現場，與「花媽Ｑ版大氣球」相見歡，感染現場的歡樂氣氛。

為迎接二○一八狗年，市府今年也號召毛小孩一起來遊行，現場估計湧入上千隻各式狗兒，飼主並精心打扮，大小朋友都瘋狂。

大氣球遊行結束後，傍晚五點四十五分在中華五路、時代大道口的台塑閒置廠區內，因木頭起火，傳出火警，不知情民眾還以為大氣球遊行發生火警。高雄市新聞局表示，火警地點離遊行路線還有一百公尺，且當時遊行已結束，火勢於晚間六點四分控制，虛驚一場，也沒人員傷亡。