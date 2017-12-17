〈南部〉〈動保團體質疑虐牛〉屏東熱博牛車體驗 明年取消

2017-12-17

〔記者葉永騫／屏東報導〕體驗早期農村生活，搭牛車是很多親子同樂的熱門活動，但因動保團體質疑虐待牛隻，使得明年屏東熱帶博覽會取消了坐牛車的項目，萬丹牛車伯仔林啟明說，他與牛相處超過一甲子，說他虐待動物，實在太沈重，無法接受。

動保團體反映 牛拉車負擔重

今年熱帶博覽會熱門的親子搭牛車活動明年不會再舉辦了，縣府農業處長黃國榮表示，搭牛車體驗古早農村生活雖然受到親子歡迎，但有動保團體反映，牛隻拉車還得乘載十幾人，重量超過幾百公斤，對牛的負擔很重，加上很受親子遊客歡迎，使得牛隻得不斷的往來走路工作，質疑有虐待牛隻的情況。

縣府在今年接獲反映後就立即減少牛隻行駛的次數及搭載人數，並且在熱博會閉幕前，就提早結束了搭牛車的活動，以減少爭議，而明年熱博會也確定取消搭乘牛車的項目，以免再受到動保團體的批評。

牛車伯仔︰牛拉車並非重活

萬丹牛車伯仔林啟明指出，他從小就和牛生活在一起，一生務農，從種田到駕牛車，每天都和牛在一起，養牛超過一甲子，每隻牛的脾氣和習慣他都相當熟悉，對於牛隻的照顧可說是無微不至，牛的氣力很大，先民才會用牛耕田，拉車對牛來說不是重活，只要適當給予休息、吃草料、飲水，牛就會活的很好，動保團體真的了解牛嗎？只因看到牛拉車就覺得是虐待動物，那麼國外的騎馬、馬車不也變成虐待動物嗎。

民眾︰應從限制人數重量著手

民眾李秋浼說，屏東縣駕駛牛車的只剩下牛車伯仔一人，小朋友對搭牛車都很興奮，有助於了解早期農民的辛勞，動保團體有意見，應該從限制人數、重量、車次來著手，訂出規範，而不是取消，這樣的做法讓人失望。