〈台北都會〉馬拉松+遊行 北市今天多處交管

2017-12-17

〔記者黃建豪、劉慶侯／台北報導〕強烈冷氣團報到，恐降低民眾出門意願，但用路人仍要注意，今天的台北街道分別有二○一七台北馬拉松及反年金改革集會遊行上街，不僅台北馬拉松所經路線會執行交通管制，全面禁止車輛、行人通行，連反年金改革集會遊行都將影響總統府、台北車站周邊行車動線，前天起已陸續實施彈性管制，今早十點起則會管制中山南路、濟南路等路段。

馬拉松交管 清晨就啟動

參加人數達二．七萬人的台北馬拉松，路線橫跨四個行政區，從上午六時半起跑，沿線行經市府路、信義路、松智路、松高路、逸仙路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、塔悠路與基隆路車行地下道等市區道路，以及中山橋至成功橋間的基隆河左、右岸河濱公園自行車道。

交通警察大隊指出，馬拉松行經路段都將實施交通管制，各路段管制時間不同，最早從清晨五時半就開始管制，約中午十二時半以後大多路段才會解除管制。

反年改遊行 上午十點起管制

另因反年金改革集會遊行上街，台北市警察局將調集轄管警分局和警政署調派支援警力至少三千人，投入交通管制和維安勤務。

道路管制方面，十四日起總統府、台北車站周邊已陸續實施彈性交通管制，今天上午十點將管制中山南路（濟南路至青島東路）雙向快車道；上午十一時管制中山南路（徐州路至忠孝東路）往北慢車道；中午十二時管制濟南路（林森南路至中山南路）及青島東路（林森南路至中山南路）全線管制；中午十二時半管制中山南路（濟南路至北平東路）雙向快車道及往北慢車道，解除時間視遊行隊伍狀況而定。