〈台北都會〉龍山文創B2周歲 店家：人少是常態

2017-12-17

〔記者黃建豪／台北報導〕萬華區龍山地下街二層去年以「文創街」重生，引進廿二家文創業者，盼發展為華山、松山文創園區之後的北市第三個文創園區。但開幕一年來，文化局統計龍山文創B2地下街人潮約四十萬人次，即使是週末仍十分冷清，店家也說人少已是常態。昨台北市長柯文哲出席周年慶記者會時則信心喊話，稱龍山文創應該會成功，要以一年三百萬人次為目標。

柯文哲致詞指出，龍山B2閒置很久後，曾打算做停車場，後來用「外科手段」方式，去年九月交給文化局，十二月開幕，三個月內最速件處理，到現在開幕一年，看起來「這個會成功」，龍山寺一年有三百萬遊客，龍山B2第一年只有四十萬，表示有很大的成長空間，所以明年要以三百萬人次為目標開始前進，要有志氣一點。

話雖如此，相較龍山B1地下街因捷運共構人潮絡繹不絕，龍山文創B2明顯冷清不少，不僅其中一間咖啡業者準備搬遷，一旁店家也說，只有萬華社區大學來參與活動時，人潮會多一點，平常都很少。

文化局表示，龍山文創B2不單是賣東西，還有展演、講座，推廣在地文化的功能，人潮持續成長。龍山地下街自治會長洪文和也說，B2不適合一般的商業型態，才選擇發展文創，翻轉萬華的刻板印象。

市議員郭昭巖建議，龍山文創B2的店家特色和實力已經足夠，不能只靠文化局，北市觀傳局、商業處、市場處要一同動員，對周邊的觀光發展作串聯，才能有效帶動地方。