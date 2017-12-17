〈台北都會〉《北市長選舉》柯文哲老神在在：不需選舉活動

2017-12-17

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲昨上午低調巡視台北花市，外界解讀走商圈、顧選情。對此，柯昨出席中高齡就業博覽會時回應，假日挑一兩個商圈弄一弄，滿意度就會提高，有助選情，「其實我們這些選連任的，根本不需要什麼選舉活動」。民進黨立委姚文智今將宣布參選台北市長，柯對此事僅簡短回一句，「選舉是每個人的權利」。

柯文哲先是強調，這個商圈走讀的行程大概已超過半年，並說明政府在辦公室計畫要推什麼政策，常常不太會成功，後來發現政府不會比業界更了解市場，所以就倒過來，到每個商圈去，把商圈負責人、理監事找來，詢問需要提供什麼幫助，這樣滿意度就會提高。

柯還說，假日就挑一、兩個商圈弄一弄，商圈提出需求就解決，「有助選情」，「其實我們這些選連任的根本不需要甚麼選舉活動」，每天把市政做好就是最好的競選活動。

姚文智參選同時並拋出社會福利補助政策，主張零至五歲的第二胎嬰幼兒應要補助一萬元，由於北市現行補助僅六千元，引起各界討論。柯文哲昨也被媒體問及看法，表示非法定社會福利政策應該統一，而不是每個縣市不一樣，這常常會造成麻煩，因為縣市都會加碼。

此外，柯昨也再度提及松山機場遷建議題，由於與姚文智主張相仿，媒體追問柯看法。柯則劍指中央，表示松山機場要不要遷、何時遷，其實桃園機場第三航廈、第三跑道與桃園航空城一點關係都沒有，「問題是國家也沒有那個勇氣把機場遷走」；強調遷建議題不是北市能決定，是中央主管。