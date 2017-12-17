〈台北都會〉北市違停單車拖吊將收費 議員喊不公平

2017-12-17

停車空間不足 年拖逾6千輛

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市自行車新制明年上路，若自行車違停遭拖吊，將被收取移置費與保管費，但台北市議員簡舒培發現，北市今年拖吊的六千多輛自行車，幾乎只來自十四處自行車拖吊熱點，不僅代表違停多，也顯現這些地點自行車停車需求量大，停車空間卻嚴重不足， 這種情況下，明年起又開始收費，對地方相當不公平。

簡舒培：收費不能解決問題

簡舒培指出，今年被拖吊的六千多輛自行車中，有五三二九輛來自北市府今年新設的十四個違停熱點，包括羅斯福路四段、東門站、大安站與科技大樓站等，其中YouBike、oBike合計不到一千輛，被拖吊的大多是私人自行車，以拖吊數第一名的羅斯福路四段為例，自行車格位有六五○格還是不夠，這不是向民眾收取拖吊費就能解決。

車位目前近4萬格 將年增3500格

停車管理處表示，目前北市共有三萬八千格，將以年增三千五百格為目標，鼓勵多騎YouBike等共享運具來取代私人運具。簡舒培則反駁，地方已在抗議停車空間都讓給YouBike，未來還要讓給oBike，變成私人車沒地方停，難道要所有人把車子賣掉，以後都先走到捷運站騎YouBike再去買菜或看鄰居，這不是很好笑嗎？

王欣儀：劃夠車位再來開罰

國民黨市議員王欣儀也表示，台北市一方面鼓勵多騎自行車，卻沒有提供足夠的停車位，民眾找不到車位就會被拖吊且收費，這邏輯不對，應該要先有足夠停車位，再來開罰。王更質疑，自行車拖吊後並不會通知車主，要如何知道被拖吊，並避免自行車被誤領或有心人亂領。

停管處說明，拖吊自行車後，會在地上畫有粉筆字，寫上市民熱線一九九九及保管場電話。由於自行車都是騎到捷運站轉乘，大部分都會在當天就知道被拖走，拖吊後則會等待一個月領取，另再公告三個月後，才會交由環保局廢棄或拍賣。

停管處：拖吊訊息網站公告

交通局代理局長陳學台也說，停管處網站有自行車拖吊專區，拖吊訊息會公告在網站上面，且拖車時會連車鎖一起拖走，車主得登記身分並持車鑰匙領回，是不是車主很明顯，目前領車率約八成三，領車時並沒有任何困擾。