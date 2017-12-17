〈台北都會〉守護瑪陵派出所 「塊二」見蛇、蜈蚣狂吠

2017-12-17

人力不足 小黑狗充當警犬

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局第三警分局瑪陵派出所位處山區，常有毒蛇、蜈蚣入侵，派出所的超萌小黑狗「塊二」（台語一塊二），敏銳查覺「不速之客」來襲，牠總是及時吠叫示警，讓所內五名員警化險為夷，是瑪陵派出所「最佳第六人」。

瑪陵派出所位處瑪陵山區，在基隆市西南方，轄內山巒重疊，最北到新北市萬里區，連所長在內僅有五名警員；派出所的小黑狗「塊二」（警階一線二星的一毛二之意，基層警員從一線三星的一毛三「塊三」幹起），牠在六年前被員警認養，分擔不少工作，成了最佳的「守門狗」。

副所長施文通指出，扣掉輪休同仁，每天值勤的警員最多兩人、最少一人，「塊二」成了值勤同仁的最佳夥伴，只要可疑人士靠近派出所或在外徘徊，「塊二」就會飛奔而去，嚇得對方落荒而逃。但若遇到熟識的鄰居或長官督勤，聰明的「塊二」也很巴結，朝督勤的長官猛搖尾巴，模樣討喜。

連分局長督勤 也狂叫一番

第三警分局長蕭惠珠表示，她還記得第一次到瑪陵所督勤時，「塊二」兇狠地對她狂叫，還好同仁及時解圍，第二次再來，「塊二」熱情地朝她搖尾巴；施文通笑說，「塊二」後來認得是長官督勤，所以熱情歡迎。

施文通說，「塊二」眼力很好，瑪陵所因緊鄰山區，常有龜殼花、眼鏡蛇與蜈蚣造訪，牠只要一發現，馬上兇狠地朝「不速之客」狂吠，他印象有三次，「塊二」都敏銳的發現，讓員警有所警覺；警員張禮運說，「塊二」有一次突然朝著沙發狂吠，坐在沙發看電視的同仁一頭霧水，後來才驚見大蜈蚣從沙發底下爬出，差點就咬傷警員的腳，幸好「塊二」及時示警、解圍。

施文通說，同仁照班表輪休，「塊二」每天廿四小時值班，超勤也不喊累，是所內唯一不休假的「同仁」。