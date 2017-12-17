〈台北都會〉專心問政 多少削弱罷昌力道

2017-12-17

記者俞肇福／特稿

時代力量立委黃國昌罷免案投票結果沒有過關，但同意罷免的票數多達四萬八六九三票，與不同意罷免票數二萬一七四八票有很大的差距，探究投票結果，雖然對黃國昌而言算是「有驚無險」，但「票數差太多」、「結果不太好看」，這也相當程度透露選民的警告意含，民意如流水，能載舟亦能覆舟，值得從政者省思。

黃國昌罷免案未過關，主因是正當性不足，同婚議題已獲大法官會議支持，支持同婚的民代也不是只有黃國昌一人；其次，安定力量指黃國昌支持毒品合法化，這也流於誇大、硬扣帽子；再者，黃國昌是公督盟等國會監督團體評鑑的優質立委，罷昌案的正當性也被削弱。

此外，在投票前夕，在中間選民有相當號召力的姚立明、在地的民進黨市議員沈發惠兩人出手護昌，喚起中間及綠營選民更審慎的思考，對選舉結果也有影響。

時代改變，選民心中認同的優秀立委，價值觀也有變化，以往民眾認為好的民代要跑紅白帖、勤跑基層搏感情，但現在只要能在國會好好表現、勤於問政，也能獲得選民的認同；黃國昌跳脫傳統的耕耘基層模式，專心在國會問政、揭弊成績亮眼，這也增加反罷免的力道。

但不容諱言，同意罷免票數遠多於不同意罷免票數，這對黃國昌而言已是「警鐘」，甫於去年初，黃國昌在第十二選區以八萬餘票高票當選，時間不到二年，更新的民意已顯露對他的不滿，黃國昌在國會認真監督、問政，理性的選民有目共睹，但在地方服務及待人處事上，誠如他昨天在記者會所言，需要謙卑！