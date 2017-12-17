〈台北都會〉挺昌票數難看 黃國昌：努力不夠

2017-12-17

孫繼正失智母 投下「不同意票」

〔記者俞肇福、邱書昱、林欣漢、翁聿煌／新北報導〕時代力量新北市第十二選區的立法委員黃國昌罷免投票案昨天舉行，黃國昌住家所在的汐止區白雲里，兩個投票所開出的票數，同意罷免六九六票、不同意二九八票，讓黃國昌有些難看；但另一方面，安定力量主席孫繼正的母親意外地投下不同意罷免票，孫表示，母親有失智症，不知蓋在那個位置，尊重她的權利。

新北市第十二選區有七個行政區，包括汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區，昨天受到寒流與大雨影響，投票率與天氣一樣冷，只有人口最多的汐止區因大型社區林立，投票情況稍微好一點，勉強達成三成，其餘六區的投票率都低於三成，投票率最低的貢寮區，甚至只有一成九。

在選區最大票倉的汐止區，選舉人數有十六萬二千多人，有三萬三九○七票同意罷免，不同意票是一萬五四八三票；瑞芳區選舉人數第二、有三萬三二一六人，有五八六五票同意罷免，不同意票是一九九五票；萬里區選舉人數第三、有一萬八五七四人，有二七○七票同意罷免，不同意票是一二○四票。

黃國昌在去年初舉行的本屆立委選舉時，在第十二選區共拿到八萬五○八票，對於昨天僅有二萬一七四八票站出來支持不同意罷免，而且七個行政區，同意罷免票數全都多於不同意罷免票數，對此， 黃國昌表示努力不夠。